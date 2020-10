Ça plane pour moi : combien la chanson a rapporté à Plastic Bertrand (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People aux commandes de son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur la chaîne. Depuis le retour à l'antenne du programme, l'animateur a reçu de nombreuses personnalités, de Pascal Soetens à Véronique Genest en passant par Olivier de Benoist ou encore Pierre Ménès. Ce dernier n'avait pas manqué de prendre la défense de sa femme, attaquée sur les réseaux sociaux.

"Je ne supporte pas qu'on s'attaque à elle. En général, on la traite de 'michto' parce que tu penses, elle est métisse, elle a 24 ans de moins que moi et forcément, elle est avec moi que pour mon pognon. Elle m'a veillé comme une infirmière pendant des mois. Ces attaques, ça me donne envie de tuer. J'en ai menacé un de mort", lâchait-il.

"C'est carrément délirant"

Ce jeudi 22 octobre, Jordan de Luxe a reçu Plastic Bertrand sur le plateau de "L'instant de Luxe". L'occasion pour le chanteur de revenir sur le succès de sa chanson "Ça plane pour moi", révélant combien elle lui a rapporté. "C'est juste énorme ! Rien que pour 'Ça plane pour moi', on en a vendu huit millions, plus les pubs (...) tous les droits (...) C'est beaucoup plus de 20 millions d'euros. Depuis 40 ans, on devrait y arriver, c'est un bon début. C'est carrément délirant", a-t-il lâché.

Dans la suite de l'entretien, l'animateur a voulu savoir comment il a géré son argent. "Les 20 millions, je ne les ai pas vus. Je les ai vus passer surtout. J'ai fait beaucoup de scène, c'est là-dessus que j'ai gagné de l'argent. Ça a crâné grave pendant dix ans, lors de ma période rockstar (...) J'avais un garage de trois étages avec 30, 40 voitures américaines que je n'ai jamais conduites. J'avais deux personnes qui géraient ça. Un malade mental ! Je trouvais que c'était de très beaux objets d'art", a-t-il répondu.

