Camélia Jordana : après la polémique, elle clarifie ses propos sur la police

Ce lundi 6 juillet 2020, Camélia Jordana était invitée au micro de la radio Europe 1. Après avoir réagi à la mort du compositeur italien Ennio Morricone, la chanteuse a été priée de revenir sur ses propos polémiques, tenus dans l’émission "On n’est pas couché" sur France 2.

Le 23 mai dernier, la chanteuse qui a percé au cinéma avait en effet pris la parole pour dénoncer les violences policières en France "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie". La jeune femme avait notamment insisté sur la stigmatisation des contrôles envers les communautés noires et arabes : "Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C’est un fait. Aujourd’hui, j’ai les cheveux défrisés, quand j’ai les cheveux frisés je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France".

"SI ÇA OUVRE LE DÉBAT, J’AI GAGNÉ…"

Ce lundi 6 juillet 2020, elle a donc commenté et analysé ses propres mots sur les ondes de la radio Europe 1 : "Ayant passé mon confinement de manière très privilégiée chez des amis à Biarritz, au soleil près de la mer et n’ayant que pour seul contact avec Paris et l’Île de France, mon téléphone et donc les vidéos, j’ai vu ce qu’il se passait avec beaucoup de flics… Je ne suis pas contre la police, je suis contre la mauvaise police et il y en a, on l’a vu avec tous ces groupes Facebook…"

Quand on l’interroge sur l’effet globalisateur de ses propos, voici ce que Camélia Jordana répond : "Oui mais ça, ce n’est pas grave. C’est un peu comme quand il y a #MeToo qui arrive et que l’on va parler des quelques cas de femmes fabulatrices qui vont inventer des choses… C’est pas grave, quand il y a une parole qui est dite, il y a forcément dans choses qui ne vont pas dans le sens de ce que je dis qui se passent… Ça permet à certaines personnes de s’éduquer et de se poser des questions… Si y’a une prise de conscience et que ça ouvre le débat, moi je suis ravie j’ai gagné".



"Je ne suis pas contre la police, je suis contre la mauvaise police et il y en a", la chanteuse @Camelia_Jordana revient sur la polémique avec Christophe Castaner sur #Europe1 pic.twitter.com/MbUJbsY2qX — Europe 1 (@Europe1) July 6, 2020

Par E.S.