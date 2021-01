Camélia Jordana défend ses propos sur Catherine Deneuve et Brigitte Bardot

En promotion pour son double album "Facile Fragile", sorti ce vendredi 29 janvier, Camélia Jordana accorde différentes interviews aux médias mais multiplie les polémiques. La chanteuse qui avait dénoncé les violences policières en mai 2020, a de nouveau fait réagir avec ses propos sur "les hommes blancs" en lâchant : "Si j'étais un homme, je demanderais pardon, je questionnerais les peurs, et je prendrais le temps de m'interroger". Engagée sur la place des femmes dans la société, Camélia Jordana qui a dénoncé le sexisme dont elle a été victime à ses débuts, a également déploré le manque de parité aux Victoires de la Musique. Mais c'est en questionnant le féminisme de deux icônes du cinéma français, Catherine Deneuve et Brigitte Bardot, que la chanteuse a aussi attiré les critiques.

Camélia Jordana nie ses propos

Dans les colonnes de Paris Match, Camélia Jordana a assuré : "Elles n’étaient pas le symbole du féminisme. Elles incarnaient LA femme parce qu'elle étaient des muses, l'antiféminisme par excellence". Autour d'une nouvelle polémique, la chanteuse a été interrogée par les journalistes de Quotidien lors de leur passage à la Maison de la radio ce vendredi 29 janvier. Malgré la tentative de l'attachée de presse de l’artiste de lui "éviter ce genre de questions", Camélia Jordana s'est défendue en niant ses propos. "Non j'ai pas du tout dit ça, j'ai jamais dit ça, de personne, je me permets pas de dire que les gens sont féministes ou sont pas féministes, je laisse les gens s'exprimer quant à leurs engagements et leur non engagement, ça ne m'appartient absolument pas", a-t-elle expliqué avant de viser certains médias : "Généralement t'as des médias hyper vénères qui chopent un mot et en font autre chose".

Par Marie Merlet