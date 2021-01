Camélia Jordana déplore le sexisme qu’elle a subi à ses débuts

Camélia Jordana n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Après avoir dénoncé les violences policières et déploré la responsabilité "des hommes blancs" sur "tous les maux de la terre", la chanteuse s’est confiée sur le sexisme qu’elle a subi plus jeune. À l’occasion d’une interview accordée à Paris Match ce jeudi 21 janvier, l’interprète des titres "Facile" et "Moi, c’est" a commencé par expliquer : "C’est très compliqué d’être une artiste engagée en France aujourd’hui".

Avant de poursuivre en revenant sur les récentes polémiques autour d’elle : "Si je le suis, c’est un peu malgré moi. C’est parce que je ne sais pas faire semblant : j’ai besoin de parler des inégalités et des injustices". Estimant qu’ "on n'a jamais donné la place aux femmes", elle a expliqué : "Je ne doute pas qu'une personne de sexe féminin aurait autant de goût qu'un homme pour être directeur artistique. Mais je n'en ai jamais croisé dans ma carrière".

Camélia Jordana victime "de blagues de porc"

Elle est ainsi revenue sur le sexisme qu’elle a subi à ses débuts : "J'ai entendu un nombre inimaginable de blagues de porc devant moi, de la part d'hommes plus vieux qui avaient une responsabilité sur mon projet. On ne dit pas à une collègue de travail qu'on espère la voir à poil en entrant dans sa loge". S’apprêtant à "monter sur scène", Camélia Jordan a expliqué ne pas "avoir répondu" : "Je suis restée concentrée sur mon travail". Une remarque déplacée qui n’est malheureusement qu'un "grain de sable".

Toutefois, l’artiste semble optimiste quant à l'avenir : "Dans ma génération, j'ai néanmoins l'impression que les garçons font plus attention. Ils s'informent, lisent des bouquins...". La chanteuse primée aux César pour son rôle dans "Le Brio" a conclu : "Dire que le dictionnaire est rédigé par des académiciens dont la moyenne d'âge avoisine les 80 ans... Le patrimoine c'est formidable, mais l'époque c'est important aussi".

Par C.F.