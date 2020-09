Camélia Jordana : les conséquences de ses propos sur les violences policières

Le 24 mai dernier, Camélia Jordana était invitée sur le plateau de On n'est pas couché. La jeune femme ne s'imaginait pas que son passage allait faire autant parler. En effet, quelques jours avant, George Floyd était décédé des suites d'une bavure policières, les invités présents sur le plateau ont donc débattu sur le sujet. Camélia Jordana avait alors déclaré : "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés, mais quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France, vraiment ! Peut-être que si certaines mesures étaient prises plutôt que d'avoir des non-lieux en permanence à chaque fois". Elle avait conclu en ajoutant qu'"en général, ce sont des hommes qui se font tuer, noirs ou arabes ou simplement pas blancs".

"je ne regarde pas trop en arrière"

Des propos qui avaient vivement choqué, notamment le ministre de l'Intérieur de l'époque Christophe Castaner : "Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve".

Ce lundi 14 septembre, la jeune femme était invitée sur le plateau de TV5 Monde. Elle est revenue sur cette polémique qui n'a pas été sans conséquence. "Christophe Castaner n'est plus au gouvernement mais il ne m'a jamais embêté. Il m'a rendu service ! Grâce à lui, mon propos a eu une portée extraordinaire et on a ouvert un débat public. Donc je suis ravie !"

Invitée sur le plateau de Passage des arts sur France 5, Camélia Jordana complétait son propos : "Je ne regarde pas trop en arrière. J'ai vécu ce moment et j'ai revendiqué mon engagement citoyen. En tant que citoyenne, je parle de choses que je vis au quotidien. Ça a été un événement qui a eu des répercussions et des réactions importantes mais voilà, je ne regarde pas trop en arrière".

