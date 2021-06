Camélia Jordana : pour Sonia Mabrouk, la chanteuse "vomit sa haine" anti-flics (Exclu vidéo)

Ce mercredi 9 juin 2021, Sonia Mabrouk est l'invitée de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. La journaliste de 43 ans y présente son nouveau livre, "Insoumission française", qui fait beaucoup parler dans les médias et dans lequel elle ne s'est "jamais autant dévoilée" précise l'animateur. Elle confie : "Je dis souvent que malgré les critiques, on peut peut-être me reconnaître que je n'avance pas masqué sur ces sujets-là, ce sont les mêmes engagements depuis des années. En tant que journaliste, on est soumis à une forme de neutralité, mais moi je pense qu'elle est subjective. Ce sont des engagements qui pour moi transcendent la droite, la gauche, tous les partis".

"On ne peut pas matin, midi et soir, servir ce poison mortifère"

Dans son livre, Sonia Mabrouk parle de Camélia Jordana et de ses propos anti-police. Un sujet que Jacques Sanchez a abordé lors de leur entretien dans "Face aux médias" sur Non Stop People. La journaliste est-elle agacée par la chanteuse ? "Ce n'est pas qu'elle m'agace, c'est une rhétorique anti-police. Elle vomit sa haine anti-police dans un contexte qui est aussi rude, aussi sensible que le nôtre. Je pense que c'est une idéologie qui participe malheureusement, à la fin, à nourrir un climat de violence qu'on ne peut plus tolérer aujourd'hui par rapport à ceux qui nous protège", explique-t-elle.

Et de poursuivre : "Ce n'est pas une question de se prononcer pour ou contre la police, la police fait partie de notre République. Arrêtons ce genre de discours, sans jamais cacher ni les zones d'ombres ni les violences de certains policiers et non pas les violences policières comme elle a pu le dire, mais on ne peut pas matin, midi et soir, servir ce poison mortifère dans les veines de notre pays, je le pense".

Par Non Stop People TV