Camélia Jordana : pourquoi la chanteuse est toujours célibataire ?

Depuis plusieurs années maintenant, Camélia Jordana fait partie intégrante des chanteurs français. La jeune femme s'est fait connaître il y a une dizaine d'années en participant à l'émission "La nouvelle star". Et suite à sa participation à ce programme, elle n'a cessé d'enchaîner les projets. Son premier album s'est vendu comme des petits pains, mais la chanteuse a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin.

Cela fait quelques mois maintenant que celle qui se bat contre les violences policières a ajouté une nouvelle corde à son arc, celle d'actrice. En effet, la jeune femme a fait de nombreuses apparitions dans des films tels que "Le Brio" ou encore "Soeurs d'armes".

"C'est très insécurisant"

Un emploi du temps bien chargé qui laisse peu de place à une histoire d'amour. Et Camélia Jordana en est bien consciente. La jeune femme, souvent au coeur de polémique, s'est confiée sur le sujet dans une interview accordée à Paris Match ce jeudi 21 janvier. " Le problème, c'est que je fais peur aux hommes, je suis une femme indépendante, connue, qui gagne bien sa vie et part en tournée. Donc, je trouve mon bonheur en dehors de la maison. Et sans homme. C'est très insécurisant pour la majorité de ceux que j'ai rencontré."

Camélia Jordana fait part ensuite de ses critères : "Il est nécessaire que l'homme avec qui je partagerai ma vie soit bien là où il est professionnellement et qu'il soit passionné, précise la jeune chanteuse. Je me verrais très bien avec un enseignant, tant qu'il vit de sa passion. S'il doit voyager pour aller donner des conférences, s'il a des rendez-vous jusqu'à pas d'heure pour débattre avec ses amis philosophes, c'est formidable !"

Par J.F.