Camélia Jordana : sa lettre ouverte en réponse aux polémiques

Face "aux critiques, attaques et harcèlements", Camélia Jordana a décidé d'écrire à ses détracteurs. Dans une lettre ouverte publiée sur le HuffPost vendredi 12 février, la chanteuse entourée par plusieurs polémiques ces derniers mois, a dénoncé que ses propos ont été "transformés et détournés de leur sens". De son engagement contre les violences policières, et ses prises de position avec son "anti-racisme" et son "féminisme", l'actrice avait fait réagir en estimant que Catherine Deneuve et Brigitte Bardot "n'étaient pas le symbole du féminisme" ou en déclarant que "les hommes blancs sont, dans l'inconscient collectif, responsables de tous les maux de la terre". "Ma prétendue haine de l'homme blanc, qu’il soit blanc ou non, est une pure invention. Ainsi en est-il également pour Catherine Deneuve, Jane Birkin et Daniel Auteuil, immenses artistes que j’admire au plus haut point depuis l’enfance. Les voilà elles et lui aussi devenir sujets de propos que je n’ai pas tenus et de fausses polémiques", a-t-elle écrit.

"Oui, je parle"

"Mon engagement est interrogé à chacun des entretiens que je donne. Engagement: 'Action de se lier par une promesse ou une convention'", a poursuivi Camélia Jordana qui évoque les choses qui l'animent et la font grandir. "La tristesse qui se pose en moi est celle de la citoyenne française que je suis et qui voit son pays divisé, la colère au front et la rage au ventre", a-t-elle déploré. "Oui, je parle. Je m’exprime parce que je vis comme vous cette époque heurtante, troublante, et rassurante parfois. Les angles morts y sont nombreux. Les zones d’ombres aussi et le volume du boucan absurde ne cesse d’augmenter. Je crois qu’il est temps de le stopper. Seuls les mots prononcés valent désormais, non ceux que l’on me prête", a-t-elle conclu.

Par Marie Merlet