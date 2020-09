Camélia Jordana : sa venue dans Quotidien ne fait pas l'unanimité

Le 16 septembre prochain sortira le nouveau film d'Emmanuel Mouret, "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" dans lequel Camélia Jordana tient le rôle principal. À cette occasion, la jeune femme était invitée sur le plateau de Yann Barthès pour parler du film mais également d'actualité. En effet, depuis quelques semaines maintenant, la chanteuse se fait remarquer pour ses nombreuses convictions politiques. Le 10 septembre, elle était invitée au micro de Léa Salamé sur France Inter et avait déjà abordé la question de ses engagements : "Ce que tout le monde appelle cet engagement politique, qui fait partie de mon art et de mon travail, c'est plutôt une chose que moi j'appelle un engagement citoyen. Je parle de ma vie quand je parle de féminisme et de racisme, c'est parce que je le subis."

Avant d'ajouter : "Maintenant, je pense qu'il est aussi hyper important d'entendre que c'est une chose qui fait aussi partie de mon oeuvre, mais qui représente, je pense 10% même pas de mon oeuvre artistique dans mes albums, mais que ce sont en effet des propos qui infusent un peu mon art comme ça". Et il semblerait que ses prises de position agacent légèrement les internautes.

Camélia Jordana qui a récemment affiché son soutien à Adama Traoré était invitée sur le plateau de Quotidien ce vendredi 11 septembre et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains téléspectateurs n'ont pas apprécié cette venue. Sur Twitter, de nombreux commentaires ont été postés tels que : "Même si on me payait j'irais pas voir cette daube. La bande-annonce m'a saoulée et il y a Camélia Jordana, cette arnaque" a-t-on pu lire, "Camelia Jordana elle a un abonnement illimité pour aller chez Quotidien pour raconter des bêtises? Elle fatigue" ou encore : "Bon il y a Camélia Jordana, je zappe, je reviens plus tard !"

laborieux cette rentrée #Quotidien .... entre sarkozy a peine cohérent hier et camélia jordana très contente d'elle-même qui tente de jouer l'actrice française l'intello ce soir... c'est pas gagné ! — Pedro (@pedrolecormoran) September 11, 2020

Insupportable la Camelia. Du coup c'est certain je n irai pas voir ce film — Anastasia (@Anastas78150399) September 11, 2020

Par J.F.