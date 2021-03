Camélia Jordana : ses rares confidences sur ses complexes

À 28 ans, Camélia Jordana vient de sortir son quatrième album studio baptisé "Facile x Fragile". En parallèle de la promotion de ce nouvel opus, la chanteuse a de nombreuses fois fait la une des médias pour ses prises de position. Après avoir dénoncé les violences policières, la jolie brune a engendré des polémiques à cause de propos maladroits sur les "hommes blancs" et un tacle assumé à Catherine Deneuve et Brigitte Bardot.

Plus récemment, l’artiste s’est à nouveau attiré les foudres des internautes en critiquant la gestion des Victoires de la musique. Suite à ces multiples polémiques, Camélia Jordana fait une pause dans la controverse et se confie sur sa vie privée. Ce jeudi 4 mars 2021, la chanteuse est mise à l’honneur dans le magazine Gala qui lui a consacré un shooting mode. L’occasion pour elle de se livrer sur son rapport au corps.

Camélia Jordana fait de rares confidences

"Le fait de me voir sous toutes les coutures en photo n’a pas toujours été simple. J’ai pu avoir un problème avec ma silhouette, ma tête… Tout ! " a lancé la chanteuse à nos confrères. "Je ne connais personne qui n’ait aucun complexe. Il m’a fallu du temps pour grandir, m’instruire, déconstruire, m’informer, apprendre à m’aimer. Alors qu’on nous apprend plutôt à nous comparer, à ne pas nous apprécier, à être toutes rivales" enchaîne la chanteuse.

Lors de son passage sur le plateau de l’émission "C à vous", l’ancienne candidate de la Nouvelle Star avoir expliqué que le cinéma et plus particulièrement son rôle de Lou Jeunet dans Curiosa, a changé la vision qu’elle a de son corps : "Avec ses scènes de nu, de sexe, de danse, j’ai été obligée d’assumer mes cheveux frisés, mon corps, mes seins et en incarnant une femme adulée, désirée par le Tout-Paris." avait-elle confié.

Par E.S.