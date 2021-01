Camélia Jordana : son coup de gueule contre le manque de parité aux Victoires de la Musique

Camélia Jordana a réussi se faire une place de choix parmi au sein du paysage musical français. Celle qui s'est fait connaître du grand public en participant à l'émission "La Nouvelle Star" fait souvent parler d'elle pour sa musique mais surtout pour ses positions politiques.

En effet, la chanteuse est très engagée sur le sujet des violences policières mais également de la place des femmes dans la société. Il y a quelques jours, dans les colonnes de Paris Match, Camélia Jordana dénonçait le sexisme dont elle a été victime à ses débuts. "J’ai entendu un nombre inimaginable de blagues de porc devant moi, de la part d’hommes plus vieux qui avaient une responsabilité sur mon projet. On ne dit pas à une collègue de travail qu’on espère la voir à poil en entrant dans sa loge. Et quand cela m’est arrivé, je n’ai pas répondu parce que je me préparais à monter sur scène. Je suis restée concentrée sur mon travail. Ça, c’est un grain de sable".

Une absence remarquée

Camélia Jordana a accordé une nouvelle interview à Libération ce lundi 25 janvier. La jeune femme s'est une nouvelle fois confiée sur la place de la femme dans le monde de la musique en prenant un exemple fort, celui des Victoires de la Musique. Et pour cause, dans la catégorie du meilleur album s'affronteront Julien Doré, Benjamin Biolay, Ben Mazué, Gaël Faye et Grand Corps Malade. Aucune femme dans ce classement et pour Camélia Jordana, cela n'est pas si étonnant que cela : "On est en France, en 2021... mais la majorité des gens qui votent sont des hommes, puisque c'est l'industrie qui vote. Les labels font des deals entre eux : je vote pour ton artiste, tu votes pour mon artiste...".

