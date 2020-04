Camille Lellouche dévoile une nouvelle chanson sur le confinement

La pandémie de coronavirus inspire Camille Lellouche. Très active sur Instagram, l'humoriste avait dévoilé une chanson intitulée "Coco Corona" qui a fait le buzz. "On est confiné à cause de toi, on ne peut plus manger à cause toi. Tu nous tue, on en peut plus. Laisse nous, qu’est-ce que tu fous, on veut vivre", chante-t-elle. Avec ses paroles humoristiques sur la situation, Camille Lellouche a ensuite enregistré une version arrangée du titre devant le succès. Mais l'humoriste sait aussi garder son sérieux lorsque quelque chose l'agace. Alors que les mesures de confinement ne sont pas toujours respectées, la chanteuse a décidé d'y réagir dans une nouvelle chanson.

"On te dit de rester chez toi, et toi t'écoute pas"

Sur Instagram ce dimanche 12 avril, Camille Lellouche a visé ceux qui ne respectent pas le confinement en vidéo. "Pourquoi pourquoi pourquoi, on te dit de rester chez toi, et toi t'écoute pas. Pourquoi être aussi têtu, égoïste, y en a qui meurent à cause de toi, si tu restes pas chez toi, ça sera pire, même pour toi, pense à ceux qui se battent pour que ça ne t'arrive pas", entonne-t-elle au piano pour dire ce qu'elle pense et dénoncer ces comportements. Déjà vue plus de 700 000 fois, la vidéo a notamment été approuvée par Gad Elmaleh et Cyril Lignac. Après son "hymne du confinement", Camille Lellouche va-t-elle connaître le même enthousiasme ?

Par Marie Merlet