Camille Lellouche : sa photo en bikini fait fondre la Toile

Elle est sur tous les fronts. En plus de jouer ses sketchs sur scène avec succès, Camille Lellouche chante, joue au cinéma et n’hésite pas à interpeller le gouvernement avec humour. En raison de la pandémie de coronavirus, le milieu de la culture a subi de lourdes pertes. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont toujours interdits et les règles sanitaires à appliquer ne permettent pas aux artistes de se produire normalement. Après Jérémy Ferrari ou encore M Pokora, c’est Camille Lellouche qui s'est adressée au gouvernement sur Instagram lundi 24 août. Si la jeune femme le fait avec humour, son message est tout aussi fort. Mardi 25 août, c’est pour une autre raison que l’humoriste a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux…

Les internautes sous son charme

C’est une photo d’elle en bikini que Camille Lellouche a dévoilé à ses abonnés. Celle dont la chanson sur le coronavirus a cartonné apparaît de dos, assise au bord d’une piscine. Un cliché sexy que la jeune femme légende par un trait d’humour. "Je sais ce que vous vous dites : elle est drôle, intelligente, elle chante de ouf, elle fait la tchoutchouka comme personne, ne parlons pas de son sensationnel marbré et en plus elle est hyper bien foutue !!!" écrit Camille Lellouche. Elle ajoute à sa légende les hashtags "melon" et "ça fait un bien fou". Un souvenir d’une douce parenthèse estivale qui n’a pas tardé à faire réagir les internautes dont Kev Adams. Ses abonnés sont sous son charme : "T’es juste parfaite", "Elle a trop raison !", "On veut la même tenue pour le prochain spectacle" ou encore "Magnifique Camille".

Par Non Stop People TV