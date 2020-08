Camille Lellouche : son message fort tout en humour au gouvernement

A 34 ans, Camille Lellouche est une artiste accomplie. Humoriste mais également chanteuse, elle partage beaucoup de ses pensées à ses abonnés sur Instagram notamment. Alors que la pandémie de coronavirus n’est pas éradiquée, des règles sanitaires strictes sont toujours de mise. Ainsi, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont encore interdits. Mais jusqu’à quand ? Le monde de la culture souffre de cet arrêt imposé depuis le mois de mars. Dans une lettre parue dans Le Parisien, Jérémy Ferrari faisait part de sa colère au gouvernement. Lundi 24 août, c’est tout en humour mais à travers un message fort que Camille Lellouche s’adresse aux politiques. Tout en sourire, elle débute sa vidéo par une question : "Je voulais savoir où en était le gouvernement rapport à la rentrée pour les artistes et surtout ceux qui montent sur scène ?"

"Sept mois que je ne travaille pas"

Puis elle s’explique. "Ça fait sept mois que je ne travaille pas. Alors bronzer c’était rigolo, danser aussi, mais rapport à la reprise ? On va attendre combien de temps encore ? Parce que moi j’ai une captation à faire, il me restait quatre dates donc je vais devoir rouvrir des dates car sept mois sans jouer je crois que je ne me souviens plus du tout de mon spectacle, ça c’est génial ! C’est pas comme si je l’avais joué 300 fois en plus". Camile Lellouche qui a sorti une chanson sur le confinement poursuit son coup de gueule tout en sourire. "On aimerait faire notre travail, procurer du plaisir aux gens. C’est quand ? Avant que je m’explose la tête sur la terre ferme. Merci. (…) Merci de répondre à mon message et tous à ceux des artistes". Un message salué par plusieurs artistes en commentaires dont Clara Luciani ou encore Vitaa.

Par Valentine V.