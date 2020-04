Camille Lou confinée : sa photo sans maquillage renvoie un message fort

Alors que les Français doivent respecter la mesure de confinement, nombreux sont ceux qui ont fui la capitale pour se réfugier à la campagne ou dans le sud. Un choix qui fait débat parfois. De son côté, Camille Lou a choisi de retourner chez ses parents à Maubeuge, d’où elle est originaire. La jeune femme loge dans un…camping-car afin de ne pas avoir trop de contact avec sa famille. Une décision qui peut paraître surprenante mais qui réussit à l’actrice. Depuis le début du confinement, Camille Lou poste régulièrement sur son compte Instagram, notamment des vidéos de reprises à la guitare où elle apparaît au naturel. Mercredi 1er avril, elle a posté une magnifique photo d’elle sans maquillage accompagnée d’un texte fort.

"Le bonheur ne se résume pas à un sourire ou un éclat de rire"

"Pas de maquillage. Pas de filtre. Plus envie de me sentir jolie. En tout cas plus envie d’avoir besoin d’un filtre ou d’une couche de maquillage pour me sentir comme telle. J’ai envie de la vie comme elle est" écrit Camille Lou. Dans ce contexte particulier pour tous, elle livre sa prise de conscience : "Aujourd’hui, je me rends compte à quel point nous ne supportons pas le silence, le vide, le rien. On ne sait plus vraiment être patient. Mais parfois les silences valent mille mots. Et tout vient à point à qui sait attendre". Elle précise ensuite que ce message n’a rien de "triste ou de déprimant" avant de conclure par : "J’apprends la vie ! Et j’espère qu’on apprendra tous quelque chose sur nous. Le bonheur ne se résume pas à un sourire ou un éclat de rire". Une prise de conscience en pleine période de confinement saluée par d’anciennes Miss France. D’abord Marine Lorphelin qui est sur le front à l’hôpital puis Camille Cerf.

Par Valentine V.