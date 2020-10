Carla Bruni dévoile de rares photos de sa fille Giulia Sarkozy pour ses 9 ans

Voilà déjà douze ans que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy sont mariés. Au sein de leur jolie famille recomposée : Pierre, Jean et Louis, les trois fils de l'ancien président de la République, nés de deux mariages précédents, Raphaël, le fils de Carla Bruni né de sa relation avec Jean-Paul Enthoven... mais aussi Giulia, la fille qu'ils ont eue ensemble en 2011. Ce lundi 19 octobre 2020, la fillette fêtait d'ailleurs son 9e anniversaire.



Si Carla Bruni a toujours voulu préserver l'identité de sa fille, cela faisait plusieurs mois qu'elle se plaît à dévoiler légèrement son visage. A l'occasion des 9 ans de la petite Giulia, l'ancien mannequin italien a de nouveau gâté ses abonnés en publiant de rares clichés de l'enfant. "Joyeux anniversaire à l’amour de notre vie , merci pour ces 9 ans de bonheur" écrit l'épouse de Nicolas Sarkozy en légende de la publication qui fait déjà le buzz. Sur les clichés, il est d'ailleurs possible d'apercevoir le visage de la fillette... sur des photos inédites où elle apparaît blottie dans les bras de son papa.

Une petite fille adulée

De quoi ravir les internautes qui ont inondé la publication de commentaires élogieux : “Joyeux anniversaire à votre princesse. Nos enfants nous aident à grandir. Ils changent nos priorités et nous font avancer dans les moments difficiles”, “La photo avec son papa est magnifique. Joyeux anniversaire Giulia”, “Quel amour de petite fille. Joyeux anniversaire”, "Quelle beauté cette petite !".



Et si Carla Bruni dévoile sa fille peu à peu, elle se laisse aussi aller à quelques confidences à son sujet : "Elle a conscience de qui nous sommes, son père et moi. Et elle digère les choses très tranquillement. Ce n’est pas simple de se retrouver à l’école avec des noms que tout le monde connaît (...). Mais il y a aussi des avantages à être les enfants de personnes très connues. Il y a des portes qui s’ouvrent, des gens qui nous admirent. On est familier à tout le monde, donc les gens ne se méfient pas. J’essaie de faire comprendre à Giulia que la chose principale, c’est qu’on est là pour elle et qu’on l’aime" a-t-elle déclaré à Paris Match il y a quelques semaines.



