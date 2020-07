Carla Bruni face au harcèlement sexuel, elle évoque son expérience

Carla Bruni a décidé de faire son mea culpa. Lors d’un défilé en février dernier, la femme de Nicolas Sarkozy avait provoqué la polémique en faisant un commentaire acerbe sur le féminisme : "On est de la vieille génération nous. On n’a peur de rien, on n’est pas féministe, on ne craint pas le coronavirus, NADA !", avait-elle déclaré au PDG de LVMH devant la caméra de Loïc Prigent. Mais ce vendredi 10 juillet, Carla Bruni a décidé de présenter ses excuses. Au micro d’Europe 1, la chanteuse s’est confiée : "J’étais complètement débile. J’ai fait une blague. Ce dont je me souviens, c’est que très peu de gens étaient conscients. On était entassés par centaines. Et d’ailleurs, je pense que le virus commençait à peine son chemin en Europe. On n'avait aucune conscience".

"Ça aurait pu mal tourner"

En ce qui concerne ses mots sur le fait que sa génération "n’avait pas besoin d’être féministe", Carla Bruni a expliqué : "Ce mouvement est moins de ma génération, mais il est très libérateur et très important. Moi je n'ai pas un tempérament de militante, mais j'admire le féminisme". Carla Bruni a alors témoigné de sa propre expérience sur le harcèlement sexuel dans le milieu de la mode : "J'ai la chance de n'avoir jamais subi d'abus. Comme toutes les jeunes femmes, je me suis trouvée dans des positions risquées. J'ai voyagé et travaillé seule quand j'étais jeune mannequin pendant 12 ans, dans les avions, dans les hôtels. Ça aurait pu mal tourner pour moi, j'ai eu de la chance". Carla Bruni a par ailleurs confirmé que des photographes "pas du tout professionnels, des pervers et des abusifs" évoluent dans le milieu de la mode.

Par Alexia Felix