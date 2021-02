Carla Bruni : sa fille Giulia se moque de ses goûts musicaux

Carla Bruni est une véritable maman poule. Ex-mannequin, chanteuse de renom et ancienne Première dame, Carla Bruni a mis au monde deux enfants : Giulia née de son mariage avec Nicolas Sarkozy et Aurélien, né de sa relation avec Raphaël Enthoven. Et c’est avec beaucoup de fierté que Carla Bruni évoque sa petite famille dans les médias. En 2017 dans les pages du magazine suisse "Schweizer Illustrierte", Carla Bruni déclarait au sujet de Giulia : "Elle est notre petite princesse". Avant d’ajouter : "Giulia ressemble beaucoup à Nicolas [Sarkozy, ndlr] : elle a beaucoup d’énergie et de charme. Et elle aime les bonbons, tout comme lui".

"Tes chansons maman, on dort"

Si Giulia a beaucoup de points communs avec son célèbre papa, elle semble en revanche avoir hérité de la passion de la musique de sa mère. "Elle chante tout le temps. Mais qui sait si c’est ce qu’elle fera plus tard ?", s’interroge d’ailleurs Carla Bruni. En tout cas, Giulia Sarkozy n’a pas la langue dans sa poche quand il s’agit de parler du répertoire musical de sa mère. Invitée de RFM ce dimanche 7 février, Carla Bruni a fait une étonnante révélation sur la fillette de 9 ans au micro de Bernard Montiel. L’ancienne Première dame se confiait sur les goûts musicaux de Giulia. "Ça me donne l'occasion de jouer Sia. Comment je suis trop moderne ! Grâce à ma fille. Je lui dis : 'Heureusement que t'es là', sinon moi je suis Leonard Cohen en boucle", a-t-elle confié avant d’ajouter : "Elle m'a dit : 'Tu veux pas jouer Sia, parce que franchement, tes chansons maman, on dort". Voilà qui est dit !

Par Matilde A.