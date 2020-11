Carla Bruni : son étonnante reconversion pendant le confinement

Depuis le début de la crise du coronavirus, les artistes se retrouvent au chômage. Et pour cause, ils doivent faire face à la fermeture des salles de spectacles mais également à l'interdiction des rassemblements. Mais ce n'est pas tout. Lors de ce deuxième confinement, le gouvernement a décidé de stopper les ventes de produits "non-essentiels", comme les disques ou les livres. Une décision qui agace les artistes et qui n'hésitent pas à pousser un coup de gueule. C'est notamment le cas de Benjamin Biolay. Dans une récente interview accordée à Paris Match, le chanteur s'adressait directement à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture : "Pour décorer, il y a du monde, mais visiblement c'est pour nous remettre des médailles en chocolat. Je dis ça sans animosité. On aurait pu nous dire dès le mois de mai 'vous ne partirez pas en tournée', ça aurait évité de sacrés désillusions".

"Recherche emploi..."

Et en attendant de pouvoir retrouver leur public, certains usent des réseaux sociaux pour garder le contact avec eux. Pendant le confinement, de nombreux "concerts" étaient organisés en live. Certains, ont décidé de se reconvertir.

C'est le cas de Carla Bruni. La chanteuse vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram pleine d'humour. La femme de Nicolas Sarkozy pose sous une voiture chez un garagiste et a accompagné la photo de la légende suivante : "Recherche emploi de mécanicienne à durée indéterminée en attendant la ré-autorisation des ventes de disques. Training for a new job". Un cliché qui a beaucoup fait rire les internautes : "La mienne marche plus... Tu passes quand ?" A notamment commenté l'acteur Agustin Galiana.

Par J.F.