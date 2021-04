Carla Bruni : son gros coup de gueule contre "la bien-pensance et la censure"

Avec des mots forts, Carla Bruni partage son désespoir. En rendant hommage à Coluche et à Pierre Desproges ce samedi 17 avril sur Instagram, l’épouse de Nicolas Sarkozy a publié un long texte où elle regrette un monde qui "a mal tourné" depuis la disparition des deux humoristes. "Petit à petit et sans prévenir, la bien-pensance et la censure ont pris le pouvoir", a-t-elle débuté en visant les "justiciers de la morale (...) sans culture, sans expérience et sans audace essayent de nous imposer leurs idées étriquées". Avec franchise, Carla Bruni a dénoncé une certaine forme de censure avec ceux qui "prétendent décider ce que l’on peut ou ce que l’on ne peut pas dire" et qui "exigent de contrôler ce qu’il serait juste de penser ou pas".

Une pensée "unique, stérile et puritaine"

Face à "leur pensée – unique, stérile et puritaine", Carla Bruni a déploré que si "on ne pense pas comme eux et si on ose le dire", "ils se ruent sur nous de toute leur petite énergie dictatoriale pour essayer de nous faire taire". "Tout doucement, l’humour disparaît sous leurs discours moralistes, la liberté est agonisante, la création exsangue et la démocratie en grand danger", a écrit la chanteuse avant d'évoquer la justice qui "courbe l'échine" et les médias qui "se couchent lamentablement et se taisent, terrorisés par le préjudice que leur réaction pourrait infliger à leur petite image". Nostalgique d'une époque où l'on pouvait "rire de tout, absolument de tout", Carla Bruni retrouve dans les blagues de Coluche et Pierre Desproges "le parfum béni de la liberté, la vraie".

Par Marie Merlet