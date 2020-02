Cauet : son règlement de compte avec Francis Lalanne en direct

Cauet présente son émission C'Cauet sur NRJ depuis presque 10 ans. Et après des décennies d'antenne, il ne s'est pas fait que des amis.

Récemment, l'ancien présentateur de la méthode Cauet a partagé avec ses auditeurs sa rencontre avec la chanteuse Angèle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne s'est pas passé comme prévu. Reçue dans son émission, la chanteuse la plus en vogue du moment ne s'est pas montrée très coopérative selon lui.

Cauet lui a gentiment demandé d'enregistrer une courte vidéo pour une de ses jeunes fans. Mais Angèle l'aurait trop pris au pied de la lettre. "Je suis sur le cul, j'ai demandé à Angèle un petit bonjour pour une petite fille, j'ai eu le plus petit bonjour du monde. J'aurais dû demander un message de huit secondes. Je ne savais pas qu'il fallait demander à la seconde près".

En guerre avec Francis Lalanne

Mais ce lundi 24 février, c'est avec un chanteur que l'animateur s'est brouillé. Il s'agit de Francis Lalanne. Ce dernier n'aurait pas du tout apprécié une plaisanterie à son sujet, suite à son passage dans l'émission 60 jours 60 nuits. L'équipe de Cauet l'avait alors qualifié de "lunaire".

Cauet qui a récemment posé avec ses enfants, explique ensuite avoir reçu un SMS plutôt violent de la part du chanteur : "Je viens de t'entendre par hasard en Belgique où je viens de finir une tournée de 120 dates pour la sortie de mon coffret anniversaire. Tu m'as juste donné envie de gerber. Je pensais que tu étais un vieux complice, t'es juste un vieux con, allez ciao".

Suite à cela, Cauet a répondu en tentant d'apaiser la situation : "Francis, ça s'appelle une blague, désolé si tu y vois quelque chose de blessant mais ça n'est pas ma façon de faire, et le vieux con t'embrasse".

Mais le chanteur ne l'a pas vu de cet œil : "L'autre conn**d à deux balles et qui ne trouve rien de mieux à ch*er avec sa bouche que "Francis il parle avec les arbres". Et l'autre qui me traite de toxico comme si sa connerie n'était pas la pire des drogues…Ce n'était pas drôle, c'était minable ! Ça me fait de la peine de voir que tu es tombé si bas, on s'était tapé beaucoup de délires à la radio et à la télé. Là ce que j'ai entendu, c'est juste des sous-m*rde, une bande de rats qui bavent de la sous-m*rde". Sympa l'ambiance !

Par J.F.