Cécilia Cara célibataire : la chanteuse séparée d’Arthur Jugnot

Cécilia Cara et Arthur Jugnot s’étaient rencontrés en 2006. Le couple s’est pacsé en 2013 et a accueilli un petit garçon prénommé Célestin la même année. Les deux artistes sont toujours restés discrets sur leur vie privée hormis de rares apparitions publiques. C’est en toute discrétion aussi que le couple s’est séparé. L’héroïne de la comédie musicale "Roméo et Juliette" a révélé au magazine Ici Paris qu’elle et Arthur Jugnot s’étaient séparés. "Peu de gens le savent, mais je suis séparée d’Arthur. Cela fait quelque temps déjà",a indiqué l’ancienne acolyte de Damien Sargue. Bien que séparés, les parents de Célestin restent en bons termes : "On s’est toujours arrangés pour agir au mieux dans l’intérêt de notre enfant", a ajouté Cécilia Cara. La comédienne et chanteuse de 36 ans indique également qu’elle et le fils d’Arthur Jugnot ont refait leur vie chacun de leur côté.

L’ex-couple parent d’un petit garçon de 7 ans

Et la jeune femme envisage même de redevenir maman un jour. "Ce n’est pas impossible. J’adore les enfants, je suis une véritable maman poule, alors je me dis pourquoi pas", a déclaré Cécilia Cara à Ici Paris. En attendant, la chanteuse se consacre à ses nouveaux projets musicaux. En juin 2019, la jeune femme sortait un album franco-espagnol. "C’est l’introduction de mon histoire avec la Colombie", expliquait-elle sur Non Stop People. Après avoir sorti un premier single "Paris-Bogota", l’artiste vient tout juste de dévoiler son deuxième single "Me Acerco A Tu Boca". Quant à Arthur Jugnot, il a cartonné en 2019 avec la pièce "Père ou fils" de Clément Michel. Pièce de théâtre qu’il a également mise en scène avec David Roussel.

Par Non Stop People TV