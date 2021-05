Cécilia Cara ex-compagne d'Arthur Jugnot : comment elle a géré la célébrité dans le couple (exclu vidéo)

En juillet 2020, au magazine "Ici Paris", Cécilia Cara avait révélé sa séparation d'avec Arthur Jugnot, le fils de l'acteur Gérard Jugnot. "Peu de gens le savent, mais je suis séparée d’Arthur. Cela fait quelque temps déjà", disait-elle. C'est en toute discrétion qu'ils ont mis un terme à leur histoire d'amour après 14 ans de vie commune. En effet, ils s'étaient rencontrés en 2006. Pacsé en 2013, ils avaient accueilli un petit garçon prénommé Célestin la même année. Tout au long de leur relation, les deux artistes sont restés discrets sur leur vie privée, hormis de rares apparitions publiques. Toujours au magazine, Cécilia Cara avait précisé être restée en bons termes avec le papa de son fils. "On s’est toujours arrangés pour agir au mieux dans l’intérêt de notre enfant", ajoutait-elle.

"On vit comme tout le monde"

Invitée d'Evelyne Thomas ce jeudi 20 mai 2021, Cécilia Cara a brièvement évoqué son ancienne histoire d'amour avec Arthur Jugnot. En effet, dans un extrait inédit, l'animatrice lui demande comment elle a géré la célébrité du temps où elle était en couple avec lui. "Je n'ai jamais eu de difficultés à ce niveau-là, parce que c'est notre métier, parce que la vie privée, c'est la vie privée, c'est comme tout le monde. Il n'y a pas de différences (...) On vit comme tout le monde. On vit dans une discrétion, on a une vie privée comme tout le monde donc non, je n'ai pas ressenti de difficultés à gérer ça", explique-t-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV