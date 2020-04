Céline Dion annonce le report de ses concerts prévus cet été

La crise sanitaire actuelle remet évidemment beaucoup de choses en question. Depuis quelques mois maintenant, on assiste à l'annulation de nombreux concerts et festivals alors que la saison devait commencer d'ici quelques jours.

Et toutes les grandes stars sont impactées par cette épidémie sans précédent. C'est le cas de Céline Dion. Il y a quelques mois, la chanteuse annonçait une tournée européenne. En France, la star devait se produire plusieurs soirs de suite à Paris à la Défense Arena mais également au festival des Vieilles Charrues. Les places s'étaient d'ailleurs vendues en un temps record.

Ce 24 avril, Céline Dion imitée à merveille par Leïla Bekhti, vient d'annoncer dans un communiqué de presse que ces dates européennes étaient annulées. "C'est avec grand regrets que Celine Dion reporte les premiers mois de spectacles en Europe de la tournée mondiale Courage (…) 28 spectacles dans 19 villes sont repoussés avec l'intention d'annoncer un maximum de dates reportées dès que possible, lorsqu'il sera prudent et approuvé d'aller de l'avant avec de tels événements dans chacune des villes touchées".

"j'ai hâte de revenir sur scène"

Céline Dion adresse ensuite un mot à ses fans et apporte son soutien aux soignants : "Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui sont durement touchés par cette pandémie dévastatrice. Je sais que tout le monde a du mal à s'adapter à ces circonstances difficiles, ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale. Au final, nous surmonterons cette épreuve … espérons le plus tôt possible."

Elle conclut ensuite : "En attendant, j'ai beaucoup d'admiration pour les professionnels de santé, les premiers intervenants et toutes les personnes courageuses qui font tout leur possible pour prendre soin de nous et subvenir à nos besoins pendant ces moments difficiles. J'attends avec impatience les jours où nous pourrons à nouveau partager la joie de chanter et danser ensemble. Pour le moment, la santé et la sécurité sont les priorités absolues pour tout le monde ... bien que j’ai hâte de revenir sur scène et d’être avec vous tous à nouveau."

Par J.F.