Céline Dion : ce mignon cliché d'elle enfant pour son anniversaire

Elle est la plus française des chanteuses canadiennes. Céline Dion connaît depuis de nombreuses années un succès international. Ses tubes font le tour de la planète et se vendent en millions d’exemplaires, elle remplit les plus grandes salles de spectacle et est devenue égérie l’Oréal. En pleine pandémie de coronavirus, Céline Dion a confié à ses fans être confinée avec ses enfants sur son compte Instagram : "Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité". En cette période particulière, la chanteuse a fêté ses 52 ans lundi 30 mars. L’occasion pour elle de dévoiler à ses fans une nouvelle photo d’elle enfant et ils sont sous le charme.

Une photo qui suscite de nombreux commentaires

C’est sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, que Céline Dion a choisi de poster ce cliché d’elle enfant. Ses fans la découvrent toute jeune avec une frange, le sourire aux lèvres sur ce qui ressemble à une photo prise à l’école. En légende de ce souvenir est écrit "Bonne fête Céline ! De la santé, de l’amour et du bonheur ! Team Céline". Parmi les internautes, de nombreux fans se sont rassemblés pour lui souhaiter un très bon anniversaire en commentaires. Certains ajoutent qu’ils la trouvent "adorable", "belle" ou encore "mignonne" sur la photo. S’ils ont hâte de la retrouver sur scène, ils devront patienter un peu. La chanteuse a annoncé le report de plusieurs dates de concert en raison de l’épidémie de coronavirus qui touche le monde entier.

Par Valentine V.