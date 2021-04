Céline Dion : ce nouveau projet surprise qui intrigue ses fans !

Ce lundi 19 avril, Céline Dion a intrigué ses fans avec une annonce des plus mystérieuses. Alors que l'univers de la culture est en stand-by depuis plus d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, les fans de musique attendent avec impatience de pouvoir assister de nouveau à des concerts. Comme de nombreux autres artistes, Céline Dion avait été contrainte de reporter sa tournée européenne, intitulée le "Courage World Tour" et prévue au cours de l'année 2020. Si dans un premier temps, elle prévoyait de faire le tour des pays de l'Union européenne en 2021, elle a finalement dû, au grand désespoir de ses fans, la repousser à mai 2022 en raison de la situation sanitaire. Elle démarrera ainsi cet événement à Birmingham, au Royaume-Uni avant de poser ses valises à Paris, pendant quelques jours au mois de septembre. Si cette période est très attendue par tous les fans de la chanteuse québécoise, Céline Dion a semble-t-il, un autre projet en tête et ce dernier devrait ravir tous ses fans.

"Une fabuleuse annonce"

Céline Dion a partagé un message sur son compte Twitter, ce lundi 19 avril, qui a suscité l'intérêt de toute sa communauté. Pour accompagner une courte vidéo d'à peine cinq secondes, où l'artiste apparaît en robe de soirée au milieu d'un décor enchanté, qui semble représenter un flipper géant, la chanteuse a commenté, en anglais et en français : "Un petit avant-goût avant une fabuleuse annonce le 21 avril. À suivre !" Mais alors, quel est le nouveau grand projet de la star internationale, âgée de 53 ans ? Ce teasing si mystérieux a laissé la place à l'imagination. Ses fans espèrent ainsi une nouvelle tournée à Las Vegas. Comme un nouvel hôtel et casino va ouvrir dans la ville qui ne dort jamais, ses abonnés ont supposé qu'elle serait l'une des stars d'affiche de cet établissement nommé "Resorts World". Il va encore falloir patienter quelques heures pour découvrir la surprise de Céline Dion.

Un petit avant-goût avant une fabuleuse annonce le 21 avril. À suivre !- Céline xx… pic.twitter.com/PfP3H23xM5 — Celine Dion (@celinedion) April 19, 2021

Par Solène Sab