Céline Dion : cette rare apparition aux côtés de Jean-Jacques Goldman qui ravit les fans

Le tout premier album de Céline Dion est sorti en 1981. Après des dizaines de disques au succès planétaire, la chanteuse originaire du Québec revenait en 1998 avec un nouvel opus francophone intitulé "S'il suffisait d'aimer". Un 19e album studio qui a encore remporté un franc succès notamment grâce aux tubes "Je sais pas" et "Dans un autre monde". Des morceaux inoubliables qui ont été écrits par Jean-Jacques Goldman et qui ont marqué la seconde collaboration entre la chanteuse et l'auteur-compositeur-interprète. Céline Dion et Jean-Jacques Goldman ont en effet travaillé ensemble sur l'album "D'eux" sorti en 1995.



Plus de vingt ans après la sortie de l'album "S'il suffisait d'aimer", Céline Dion qui vient de se faire tristement accuser par Lara Fabian, a tenu à rendre hommage à son ami Jean-Jacques Goldman en publiant sur YouTube une série de dix vidéos inédites filmées durant leurs sessions de studio. "Découvrez les coulisses de la réalisation de l’album de Céline S’il suffisait d’aimer en 1998 avec une liste de lecture des sessions d’enregistrement !" écrit l'équipe de Céline Dion pour teaser ces précieuses vidéos tournées il y a plus de 20 ans.

Un hommage qui plaît aux fans

De quoi ravir les fans les plus fidèles des deux artistes qui étaient au rendez-vous pour découvrir ces images rares : "Résolument mon album français préféré", "S'il suffisait d'aimer est une de mes chansons françaises préférées. Elle est si belle", "Je me passionne pour ta musique", "Je t'aime", "Très bon pour passer à l'heure d'hiver", "La musique reste dans la tête mais toi tu restes dans le cœur", "Je réalise seulement maintenant combien de temps a passé" figurent en effet parmi les commentaires sous les publications YouTube.



Nul doute que ces fans se rendront au cinéma le 11 novembre prochain pour découvrir "Aline", le film de Valérie Lemercier directement inspiré de la vie et de la carrière de Céline Dion.

Par E.S.