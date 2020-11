Céline Dion : condamnée par la justice américaine, la chanteuse affirme avoir été "trahie"

L'année 2020 continue de donner du fil à retordre à Céline Dion. Après le tragique décès de sa mère et le report de tous les concerts de sa dernière tournée, la chanteuse de 52 ans doit aujourd'hui faire face à la justice américaine. Voilà en effet plus d'un an que Céline Dion est au coeur d'un litige financier qui l'oppose à son ex-agent Rob Prinz et son ancienne agence IMC Partners au sujet de commissions non payées. Et comme le rapporte le site Deadline, la justice vient de trancher... et de donner raison aux opposants de Céline Dion. Ce jeudi 19 novembre 2020, la Commission du Travail californienne a statué et a donc confirmé que la chanteuse doit de l'argent à ses anciens représentants et qu'elle allait devoir leur payer les importantes commissions qu'ils réclament.



Attristée par cette décision, Céline Dion a partagé un communiqué relayé par Deadline, dans lequel elle accuse ses anciens agents de malhonnêteté et regrette que son mari défunt René Angelil ne soit plus là pour veiller sur elle et ses intérêts : "Quand René était en vie, il s'occupait de mes affaires et il était toujours juste envers les gens avec qui nous travaillions. Et il m'a appris à faire pareil. Parce qu'il n'était pas là pour me défendre lors de cette audience, j'ai l'impression que Mr Prinz et ICM ont profité de moi avec leurs exigences financières ainsi qu'en révélant des détails confidentiels sur mes contrats. Je me sens trahie".

Un contrat de 500 millions de dollars

La guerre entre Céline Dion et ses anciens représentants est liée à un contrat de 500 millions de dollars signé en 2017 par la chanteuse avec la société AEG pour sa résidence à Las Vegas ainsi que plusieurs tournées mondiales. A cette époque, ce sont Rob Prinz et l'agence IMC Partners qui représentaient la star... mais leur collaboration a finalement pris fin en 2018. Les anciens agents expliquent qu'au moment de cette rupture, la diva n'avait pas payé toutes ses dettes envers eux. L'année suivante, ils ont donc intenté une action légale pour des commissions impayées.

Céline Dion qui a toujours affirmé que ces accusations sont fausses, regrette aujourd'hui que son ex agent Rob Prinz tente de tirer profit de sa carrière et de vouloir engranger les bénéfices de dix ans de succès pour un travail qu'il n'a finalement pas fait...





Par E.S.