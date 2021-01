Céline Dion dévastée : son émouvant hommage à son mari René sur Twitter

Le mois de janvier est plus que jamais synonyme de deuil pour Céline Dion. Le 16 janvier 2020, la diva québécoise a dû faire face au décès de sa mère qui s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Contre toute attente, la chanteuse avait attendu pas moins de cinq semaines pour enterrer sa mère puisque ses obsèques ont été célébrées le 20 février 2020...



Janvier est aussi le mois de décès de son mari René qui a été emporté par la maladie le 14 janvier 2016. Le célèbre agent artistique canadien est décédé à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer de la gorge. Un fait tragique pour Céline Dion qui a perdu le seul et unique amour de sa vie : "Je suis encore tellement très amoureuse. C'était le seul homme de ma vie. Je suis encore habitée par cet amour (...) Je ne refuse pas d'aimer à nouveau, mais est-ce que ça va m'arriver encore ? Je le souhaite, mais quand ? Vous allez le savoir bien sûr" confiait-elle en septembre dernier à Candice Mahout lors d'un entretien enregistré à Montréal en 2019.

Cinq ans après le décès de son mari, la mère de famille demeure inconsolable. Ce jeudi 14 janvier 2021, elle n'a pas manqué de lui rendre hommage avec quelques mots sur Twitter. "René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi" a-t-elle en légende d'une photo où l'on peut apercevoir leurs mains entrelacées.



Il y a quelques semaines, Céline Dion a également dû surmonter le décès d'un être cher, emporté par la Covid-19.

René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi.

René, it’s been 5 years already… There’s not one day that we don’t think about you.

On t’aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy xx... https://t.co/0Ir877uKo3 pic.twitter.com/6aoLWjHY9e