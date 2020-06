Céline Dion dévoile les nouvelles dates de sa tournée et une belle surprise à ses fans français

C’est une très bonne nouvelle pour les fans de Céline Dion. La chanteuse qui devait partir en tournée pour le "Courage World Tour" n’a pas pu le faire en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Qu’à cela ne tienne ! Si la star internationale avait demandé à ses fans de conserver leurs billets – vendus en un temps record – elle a dévoilé ce mercredi 10 juin les nouvelles dates de sa tournée en Europe et notamment à Paris. Dans un message à ses abonnés elle écrit : "J’avais vraiment espéré que nous serions de retour sur scène cette année mais rien n’est plus important que la santé de tout le monde". Céline Dion ajoute, "Les concerts avec vous me manquent… j’ai hâte que l’on chante tous ensemble à nouveau".

Une autre très bonne nouvelle pour les amateurs de festival

Les fans parisiens de la chanteuse pourront la retrouver lors de 6 dates du 19 au 27 mars à la Défense Arena. Autre très bonne nouvelle, et elle concerne un festival cette fois. Céline Dion était attendue au festival des Vieilles Charrues cet été. Elle sera bien présente lors de l’édition 2021 ! Une nouvelle surprenante tant le calendrier de la star est rempli mais qui ravit le patron du festival breton. "Nous sommes les plus heureux du monde" lance Jérôme Téhorel au Parisien. Il précise au quotidien "C’est la plus belle nouvelle depuis trois mois. Elle l’est d’autant plus que c’était la moins garantie". En effet, il explique comment la présence de Céline Dion a pu s’organiser : "Nous avons fait un travail de fond avec les producteurs de Céline Dion (…) L’artiste et son management ont compris combien les Vieilles Charrues la voulaient et l’attendaient".

Par Valentine V.