Céline Dion en deuil : comment sa mère a influencé sa carrière

Céline Dion est en deuil. Thérèse Tanguay Dion est décédée à 92 ans ce vendredi 17 janvier au matin selon les informations de plusieurs médias canadiens. Très proche de sa mère, la chanteuse canadienne lui doit en partie son immense carrière. A ses débuts, la jeune femme a pu connaître le succès grâce à son premier titre "Ce n’était qu’un rêve". Un morceau qui a été écrit par Thérèse Dion pour sa fille de 12 ans, alors qu'elle ne trouvait pas de parolier. La mère de 14 enfants a ensuite continué d'influencer la carrière de Céline Dion en envoyant une cassette à René Angélil.

L'héroïne de Céline Dion

Lorsque Thérèse Dion rencontra le producteur lors d'un rendez-vous en 1981, le destin de sa fille était tracé. Sous l'aile de René Angélil, Céline Dion a vu sa carrière décoller au Québec, puis à l’international. Jusqu'à ses 18 ans, la chanteuse a été épaulée par sa mère, présente lors de ses déplacements professionnels partout dans le monde. Si à la majorité de la chanteuse, Thérèse Dion regagne sa maison pour de nouveaux projets, elle restera proche de sa fille tout au long de sa carrière. Admirative de la "force" de sa mère, Céline Dion avait confié en avril 2019 à Gala : "Elle va très bien. Elle est venue voir mon concert et elle vient de repartir. Vous savez, elle a quatre-vingt-douze ans : elle est merveilleuse, c’est mon héroïne". Lors de la fête des mères en mai dernier, la chanteuse avait rendu hommage à sa mère sur Instagram et au rôle qu'elle a joué dans son destin : "Je réalise aujourd’hui plus que jamais l’importance du rôle d’une mère. Non seulement tu m’as donné la vie, mais tu as aussi écrit mon destin. Je t’aime maman".

Par Marie Merlet