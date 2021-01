Céline Dion en deuil : la chanteuse partage son immense peine sur Instagram

Le monde de la télévision américaine est en deuil. Ce samedi 23 janvier, la chaîne Ora Tv a annoncé la mort de son journaliste Larry King. Atteint de la Covid-19, le célèbre animateur est décédé à l'âge de 87 ans à l'hôpital Cedars-Sinaï de Los Angeles. Le journaliste souffrait aussi de diabète de type 2 et a connu de nombreux problèmes médicaux, notamment plusieurs crises cardiaques, un cancer du poumon et une angine de poitrine, une maladie causée par une diminution du flux sanguin vers le cœur. L'annonce de sa mort a choqué le monde puisque l'octogénaire était connu pour avoir interviewé des centaines de stars américaines mais aussi tous les présidents américains et de nombreux dirigeants de pays tels le chef d'Etat Palestinien Yasser Arafat ou encore Vladimir Poutine.



Au lendemain de l'annonce du décès de Larry King, les hommages continuent d'affluer sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 24 janvier 2021, c'est la chanteuse Céline Dion qui est sortie du silence pour adresser quelques mots tendres à l'animateur qu'elle a rencontré à plusieurs reprises.

Céline Dion rend un bel hommage à Larry King

"Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Larry King. Il était un vrai gentleman et il nous faisait toujours sentir comme si nous parlions avec un ami de toujours. Il n’y aura jamais personne comme lui et il manquera à beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses amis" a écrit la chanteuse canadienne en légende d'une photo où elle pose auprès de Larry King.



Un nouveau coup dur pour Céline Dion qui est déjà affectée par l'anniversaire de la mort de son mari André Angélil mais aussi par l'anniversaire de la mort de sa maman Thérèse Dion.



Par E.S.