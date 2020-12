Céline Dion endeuillée : Elle a perdu un être cher

Le coronavirus aura fait une autre victime... Ce dimanche 13 décembre, Céline Dion a appris une terrible nouvelle. La célèbre chanteuse et l'univers du hockey sont en deuil. Pierre Lacroix est décédé à l'âge de 72 ans, à Las Vegas, suite à des complications liées à la Covid-19. Selon Robert Sauvé, son ancien partenaire, Pierre Lacroix serait mort "d'une crise cardiaque probablement causée par la COVID-19". L'ancien directeur général des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado avait contracté le virus quelques semaines plus tôt et si son état semblait s'améliorer ces derniers jours, il s'est terriblement dégradé dans la soirée de ce samedi 12 décembre. Pierre Lacroix était un ami proche de René Angélil et sa disparition a bouleversé Céline Dion, qui lui a rendu un hommage émouvant sur son compte Instagram.

"Je suis profondément attristée"

Ce lundi 14 décembre, Céline Dion a partagé une photo d'elle, en compagnie de René Angélil et de Pierre Lacroix, ainsi que de son épouse, pour partager sa tristesse. Elle a tenu à accompagner ce cliché souvenir avec quelques mots bouleversants : "Je suis profondément attristée d’apprendre le décès de Pierre Lacroix. Pierre était le meilleur ami de René et nous avons partagé tant de moments merveilleux avec lui et son épouse Coco. Quel privilège de les avoir tous les deux dans nos vies. Mes pensées vont à Coco et à leurs fils Martin et Éric, ainsi qu'à toute leur famille. Avec tout notre amour, Céline, René-Charles, Nelson & Eddy xx…" Un vibrant hommage qui a particulièrement ému tous les abonnés de la chanteuse.

Par Solène Sab