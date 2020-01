Céline Dion endeuillée : sur scène, elle rend un nouvel hommage à sa mère

"Maman Dion" n’est plus. Vendredi 17 janvier, le Journal de Montréal annonçait la mort de Thérèse Tanguay Dion. Elle avait 92 ans. À la tête d’une famille nombreuse, la nonagénaire était même la grand-mère de 32 petit-enfants au total. Sa benjamine est très connue puisqu’il s’agit de nulle autre que Céline Dion. Endeuillée, la chanteuse a révélé un poignant hommage à sa maman sur son compte Instagram, avant de monter sur scène à Miami. "Maman, nous t’aimons tellement… Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon cœur", peut-on ainsi lire en légende d’un cliché vintage. Sur ce dernier, la famille de Thérèse Danguay Dion est au complet.

Céline Dion, résiliente

Le deuil n’a pas empêché l’interprète de "My Heart Will Go On" de retrouver ses fans à Miami, quelques heures seulement après l’annonce de la mort de sa mère. Mais sur scène, celle qui a récemment rendu hommage à son défunt époux n’a pas pu chanter sans faire part de son émotion. Ainsi, Céline Dion a interrompu sa performance le temps de quelques minutes. "Maman a attendu que nous soyons tous ensemble avant de partir", a-t-elle confié. "Je suis certaine qu’elle voulait que je sois la meilleure version de moi-même ce soir et je sais aussi qu’elle voudrait que vous passiez tous un merveilleux moment", a renchéri la chanteuse de 51 ans. Et de poursuivre, émue : "c’est grâce à elle et à mon père, que je suis devenue une artiste. Donc ce soir, mes frères, mes sœurs et moi aimerions lui dédier le spectacle". Un "Courage", comme l’indique sa tournée mondiale, à toute épreuve.

Par Laura C-M