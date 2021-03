Céline Dion fête ses 53 ans : Omar Sy lui adresse un joli message sur Twitter

Céline Dion fête ses 53 ans ce mardi 30 mars 2021 ! Depuis quelques heures, la chanteuse est inondée de messages d'amour sur les réseaux sociaux. Parmi eux, le message d'Omar Sy n'est pas passé inaperçu. Et pour cause, l'acteur star d'"Intouchables" accompagne son joli texte d'une photographie sur laquelle il pose aux côtés de Céline Dion. "Happy birthday Queen @celinedion", écrit Omar Sy qui n'a jamais caché être un grand fan de l'artiste canadienne.

Omar Sy fan de Céline Dion !

En effet, en 2017, alors qu'il participait à l'émission "Au tableau !" sur C8, l'ancien acolyte de Fred Testot avait évoqué son admiration pour Céline Dion. "Moi je trouve qu'elle a une carrière très respectable et une voix incroyable en vrai, vous ne trouvez pas ?", avait demandé le mari d'Hélène Sy aux enfants avant de poursuivre : "Techniquement ce n'est pas possible, elle chante comme des gens jouent au piano, elle va chercher des notes, tout sort. Ce n'est pas humain". Plutôt d'accord avec lui, les enfants lui avaient ensuite demandé de chanter sa chanson préférée de Céline Dion. Après hésitation sur la chanson de son choix, Omar Sy s'était exécuté et avait fredonné "Sous le vent", célèbre duo que Céline Dion partage avec Garou.

Pour rappel, l'acteur installé à Los Angeles a déjà rencontré son idole en 2016. C'est d'ailleurs à ce moment précis que la photographie postée par Omar Sy pour l'anniversaire de Céline Dion a été prise. Omar Sy s'était rendu au Caesars Palace, à Las Vegas, où se produisait Céline Dion. Loin d'être anonyme, il avait ensuite pu rejoindre la célèbre chanteuse dans sa loge pour prendre une photo souvenir.

Par Matilde A.