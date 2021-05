Céline Dion : La chanteuse annonce encore une triste nouvelle à ses fans

Depuis plus d'un an, le monde entier vit au rythme de la pandémie de coronavirus. L'univers artistique a été très impacté par cette crise sanitaire, comme de nombreuses autres professions. Les artistes ont été contraints d'annuler ou de reporter leurs spectacles ou concerts. Ce fut notamment le cas de Céline Dion. La star planétaire devait revenir à la rencontre de ses fans français fin juin et début juillet 2020, mais elle a été contrainte de repousser ses dates. Elle avait alors prévu de retrouver son public en mars 2021... Mais une fois de plus, sa série de concerts, en France ainsi qu'en Europe, avait dû être reportée puisque le monde ne parvient pas à se sortir de cette terrible pandémie. De plus, même si un retour à la "vie normale" se dessine peu à peu en France, ce n'est pas suffisant, car des mesures sanitaires strictes empêchent la reprise totale des shows artistiques. Si de nouvelles dates avaient été fixées en 2022, elles viennent encore d'être modifiées.

Un retour prévu en 2023

Ce jeudi 6 mai, la chanteuse québécoise à la renommée mondiale a décidé de s'adresser personnellement à ses fans pour leur annoncer une bien triste nouvelle. Ils vont devoir être patients avant de la retrouver sur scène... Dans une vidéo partagée sur Twitter, la mère de trois enfants a tout d'abord tenu à prendre des nouvelles de sa communauté en espérant que tout le monde était en sécurité. Puis, Céline Dion a déclaré déçue : "J'avais tellement hâte de vous voir en Europe cet été, mais comme vous le savez, en raison de la pandémie qui persiste dans le monde, nous devons encore repousser les dates". Elle a par la suite ajouté : "Mais il ne faut pas désespérer. Nous sommes très confiants de pouvoir enfin faire les spectacles en 2023. Et je suis impatiente de vous retrouver". Pour conclure son message, l'interprète de "S'il suffisait d'aimer" a apporté du courage à ses fans. "D'ici là, continuez d'être prudents et gardez bien la santé. 2023, on arrive", a-t-elle alors affirmé.

Les dates européennes de la tournée mondiale « Courage » prévues cet été sont reportées à 2023. Les spectacles qui devaient se tenir du 29 juin au 25 juillet 2021 sont reportés du 31 mai au 17 juillet 2023.



