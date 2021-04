Céline Dion : la chanteuse en deuil après la mort d'un être cher

L'année 2020 a littéralement été synonyme de coups durs pour Céline Dion. Si la chanteuse a dû faire face au décès de sa mère Thérèse Dion, elle a également été forcée de surmonter plusieurs autres difficultés comme l'arrêt de sa tournée de concerts, des démêlés avec la justice américaine et plusieurs deuils. Et l'année 2021 démarre aussi avec beaucoup de tristesse puisque la chanteuse vient encore de perdre des êtres importants pour elle.



Le 14 avril dernier, la star canadienne rendait hommage au producteur Michel Louvain, décédé à l'âge de 83 ans des suites d'un cancer de l'oesophage. "Michel Louvain est l’un des plus grands gentlemen que j’ai rencontré. Je suis attristée par son départ, mais son charme, son talent et son œuvre resteront pour toujours dans notre mémoire collective" écrivait-elle sur Instagram avec émotion. Une semaine après ce décès, Céline Dion annonce malheureusement la mort d'un autre de ses proches.

Céline Dion à nouveau en deuil

Ce mardi 20 avril 2021, la maman de Réné-Charles, Eddy et Nelson a pris la parole sur Instagram pour adresser quelques mots tendes à l'égard de Jim Steinman, un brillant compositeur mort ce lundi 19 avril à l'âge de 73 ans. Et si la chanteuse est si émue, c'est notamment car elle lui doit l'un de ses plus grands tubes à savoir "It’s all coming back to me now". "Je suis tellement triste d'apprendre le décès de Jim Steinman. C'était un génie de la musique... Un réalisateur et un auteur-compositeur incroyable... Avoir l'opportunité de travailler avec lui a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et ses amis" a déclaré la chanteuse sur Instagram. Jim Steinman avait aussi écrit le tube "Total eclipe of the heart" de la chanteuse Bonnie Tyler en 1983.

Par E.S.