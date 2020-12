Céline Dion : la somme folle qu'elle a gagnée en 2020 malgré la crise

Si d'habitude tous ses disques sont un véritable succès, Céline Dion a cette fois dû accuser le coup : son album "Courage" ne s'est vendu qu'à 600 000 exemplaires à travers le monde. Cela n'a pas empêché la diva canadienne d'organiser une tournée mondiale de concert pour faire découvrir ses nouveaux titres à ses fans. Cette tournée a malheureusement été écourtée à cause de la pandémie du coronavirus.



Malgré cette interruption, Céline Dion a réussi à gagner une nouvelle petite fortune. Le Journal de Montréal révèle en effet que Céline Dion est la seule femme du top 10 des tournées de concert ayant rapporté le plus d'argent en 2020. Dans cette liste qui se base sur le classement établi par Pollstar, la chanteuse se classe en effet en deuxième place.

Des millions de dollars de recette

Pour établir le classement et calculer les sommes générées, Pollstar s'est basé sur les concerts donnés entre novembre 2019 et novembre 2020. Céline Dion a quant à elle démarré sa tournée le 8 janvier 2020 à Jacksonville... et a pu se produire sur scène jusqu'au 8 mars 2020, soit 25 concerts à guichets fermés réunissant plus de 300 000 spectateurs sur trois mois. Un petit trimestre qui a quand même réussi à lui faire gagner 71,2 millions de dollars !



Suite à l'arrêt de sa tournée, Céline Dion a mis le cap sur le Québec où elle se repose en famille. Attendue en mars prochain à Paris, la diva espère remonter sur scène mais on note qu'il faudra très certainement envisager le report des dates européennes, la question de la pandémie étant toujours sans réponse.



En numéro un du classement se trouve Elton John : sa tournée d'adieu a généré 87,1 millions de dollars de recettes. En troisième position, juste derrière Céline Dion, se trouve Trans-Siberian Orchestra avec 58,2 millions de dollars. Le reste du classement est composé de U2 (52,1), Queen + Adam Lambert (44,6), Post Malone (40,3), Eagles (33,6), Jonas Brothers (32,7), Dead & Company (26,3) et enfin Andrea Bocelli (25,5).

Par E.S.