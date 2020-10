Céline Dion : Lara Fabian l'accuse d'avoir été un frein à sa carrière

Céline Dion a-t-elle eu une influence négative sur la carrière de Lara Fabian aux États-Unis ? La chanteuse belge est convaincue que oui ! À l’occasion de son cinquantième anniversaire, Lara Fabian se voit dédier un documentaire inédit diffusé sur la chaîne "Club illico" au Québec (Canada). Face aux caméras qui l’ont suivie durant plusieurs mois, la diva belge d’origine italienne se livre sans détour sur sa carrière professionnelle, mais aussi sur sa vie privée. La jurée de "The Voice" révèle ainsi avoir fait une fausse couche à l’âge de 47 ans. Un coup dur qu’elle a réussi à surmonter avec son mari, le musicien Gabriele di Giorgio.

Ce documentaire qui semble être un véritable exutoire pour Lara Fabian a aussi été l’occasion de se confier sur sa rivalité avec une autre grande chanteuse à voix : Céline Dion... En 1997, Lara Fabian sortait son album "Pure" qui en plus de cartonner au Québec, a été un succès fulgurant dans les pays francophones européens. Face à ce bel accueil, la diva qui avait 27 ans espérait de tout cœur conquérir les États-Unis. C’était sans compter Céline Dion qui, la même année, pulvérise tout sur son passage avec le tube "My Heart Will Go On", bande originale du film Titanic. Déjà considérée comme une star internationale, la chanteuse canadienne séduit à jamais les Américains… qui ne s’attardent finalement pas sur Lara Fabian.

CÉLINE DION FAVORISÉE PAR SONY ?

Trente ans après les faits, Lara Fabian pense avoir loupé le coche à cause de la chanteuse et surtout à cause de son entourage déterminé à ce que la lumière ne brille que sur elle. Lara Fabian explique en effet qu’à son arrivée chez Sony, les équipes de Céline jouent "du coude pour que chaque chose reste bien à sa place". Bien que déçue, la chanteuse belge accepte la défaite : "Ce sont les règles du jeu" a-t-elle assuré.

Face à ce traitement de faveur, Lara Fabian décidera finalement de changer de maison de disques : "Plus personne ne savait ce que j’étais : la chanteuse pseudo-dance à la Cher, qui chantait 'I Will Love Again', ou la fille à la dimension émotionnelle et dramatique dans Adagio".

Par E.S.