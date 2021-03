Céline Dion : les confidences bouleversantes sur les derniers jours de René Angélil

Depuis le début de sa carrière, Céline Dion et René Angélil étaient inséparables. Lorsque ce dernier est décédé en janvier 2016 des suites d'un cancer, la chanteuse a littéralement été bouleversée. René Angélil avait d'abord été son agent avant de devenir son mari et c'est grâce à lui que Céline Dion connaît la carrière qu'elle a aujourd'hui.

Le 14 janvier dernier, la chanteuse avait posté une photo sur son compte Instagram pour lui rendre hommage, cinq ans après sa mort. Une photo touchante et pleine d'émotion : "René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous. Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles".

"c'est Céline qui le nourrissait par sonde"

Une nouvelle biographie concernant Céline Dion baptisée "Céline Dion - icône et femme de coeur" a été dévoilée, écrite par la biographe Elisabeth Reynaud. Cette dernière s'est confiée sur les derniers jours de René Angelil. De manière intime, elle raconte comment la chanteuse s'est occupée de son mari qui était devenu sourd à cause de la chimiothérapie pour soigner son cancer. "Il était bouffi, n'avait plus de langue, il ne pouvait plus manger, était aveugle et sourd et c'est Céline qui le nourrissait par sonde. Céline allait sur scène dans les paillettes et l'heure d'après, elle nourrissait René par sonde alors qu'il était mourant et ça a duré des mois", écrit-elle.

De plus, René Angélil avait tout dicté pour son enterrement. "René s'est dit qu'il serait le manager de Céline jusqu'au bout, jusqu'à organiser ses propres funérailles. Il a tout pensé, et même pour la carrière de Céline, puisqu'il lui a conseillé sur le manager à prendre à sa mort. Finalement, Céline a décidé qu'elle était la boss".

Par J.F.