Céline Dion partage un très rare cliché de ses trois fils pour la Fête des mères

Si en France c’est le 30 mai que les mamans seront mises à l’honneur, plusieurs pays tels que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni nous ont devancés et ont démarré les festivités ce dimanche 9 mai 2021. Plusieurs célébrités ont ainsi partagé de jolies photos de leurs mamans et inversement, plusieurs mamans célèbres ont publié de beaux clichés de leurs enfants pour montrer à quel point elles sont fières d’avoir le statut de maman. Kylie Jenner a ainsi partagé quelques photos inédites de sa fille Stormi, Gigi Hadid a partagé une photo de sa fille Khai, Diane Kruger a dévoilé une fille et Céline Dion a publié une rare et adorable photo de famille avec ses trois fils.

Un cliché sur lequel la chanteuse et ses enfants prennent la pose durant ce qui ressemble à un petit nique… et l’on découvre que ses fils ont beaucoup changé ! René-Charles, 20 ans mais aussi les jumeaux Eddy et Nelson qui ont aujourd’hui 10 ans s’affichent tout sourire avec les trois chiens de la famille.

Les internautes ravis

Heureuse de célébrer la Fête des mères, Céline Dion qui a récemment eu quelques coups durs, écrit en légende : "Qui a le plus de plaisir aujourd’hui, moi ou les enfants ? Quel privilège d’être maman ! Joyeuse fête des mères ! Profitez de chaque moment…. On ne peut pas rêver mieux. C’est à suivre… Avec tout mon amour."

Une rare photo de famille qui a littéralement attendri les internautes qui se sont empressés de commenter : "Qu’est-ce qu’ils ont grandi", "Très belle famille, "Profitez bien avec vos garçons et vos chiens", "Bonne fête des mères Céline", "Vous êtes adorables !", "René doit être fier depuis le paradis" peut-on en effet lire parmi les réactions.

Par E.S.