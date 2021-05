Céline Dion prête à retrouver l’amour après René Angélil ? Elle répond

La mort de René Angélil des suites d’un cancer de la gorge en 2016 a été un véritable choc pour Céline Dion. En janvier dernier, la chanteuse avait rendu un tendre hommage à son époux disparu sur la Toile : "Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous. Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles. Tu es dans nos cœurs et dans nos vies pour toujours. On t’aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy". Et ce lundi 17 mai, Céline Dion a accepté de faire quelques confidences alors qu’elle était invitée de l’émission Today.

"Je ne pense pas"

A la question de savoir si elle était prête aujourd’hui à retrouver l’amour, Céline Dion a fait savoir que sa priorité était ses trois enfants : "Je ne sais pas [si je retrouverai l'amour], je n'en ai aucune idée. En ce moment, l'amour est tellement présent dans ma vie, avec mes enfants, avec la vie elle-même. Je ne pense pas à une relation ou à retomber amoureuse. Vraiment. Est-ce que je peux dire que cela n'arrivera plus jamais ? Je ne sais pas. Je ne sais pas". Depuis la mort de René Angélil, Céline Dion a transformé sa peine en force pour sa famille : "Perdre mon mari, que mes enfants perdent leur père, c'était quelque chose. J'ai l'impression que René m'a tellement donnée pendant toutes ces années, et il continue de le faire aujourd'hui. Je vois mes enfants. Je les regarde - nous vivons avec lui. Nous vivons toujours avec lui. Il fait tous les jours partie de nos vies, donc je dois avouer que je me sens très, très forte".

