Céline Dion remercie ses fans pour leur soutien et leur lance un appel

Thérèse Tanguay Dion est décédée à l'âge de 92 ans ce vendredi 17 janvier. La mère de la chanteuse laisse un grand vide derrière elle. Thérèse Dion était mère de 14 enfants : Denise, Linda, Louise, Manon, Liette, Pauline, Ghislaine, Claudette, Michel, Paul, Daniel (décédé en 2016) Clément, Jacques et Céline. Elle était aussi la grand-mère de 32 petits-enfants, arrière-grand-mère de 48 enfants et avait 6 arrière-arrière-petits-enfants. Au Canada, elle est surtout connue pour avoir créé la Fondation maman Dion dont le but est de soutenir l’éducation des enfants de milieux défavorisés. Son slogan ? "Ma passion, c’est la vie. La vie, c’est les enfants. Les enfants, c’est l’avenir."

"Je tiens à vous remercier pour vos messages de sympathie", écrit Céline Dion

Après lui avoir rendu hommage sur scène, Céline Dion a publié une nouvelle photo de sa mère sur Instagram ce jeudi 20 février. En effet, c’est aujourd’hui que la mère de Céline Dion doit être enterrée. Les Québécois ont pu lui dire un dernier adieu au salon funéraire Alfred Dallaire de Laval avant que l’accès ne soit réservé aux amis et à la famille. Dans sa publication, la chanteuse remercie ses fans pour leur soutien : "Au nom de ma famille et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour vos messages de sympathie suite au décès de notre mère. Votre respect et votre fidélité nous ont beaucoup touchés", écrit Céline Dion. Au passage, elle en a profité pour lancer un appel aux dons pour la Fondation de sa mère. "Vous pouvez écrire un mot ou faire un don sur le site de la Fondation maman Dion. Vous transformerez ainsi notre chagrin en aidant des enfants dans le besoin", ajoute-t-elle. Sur le site internet de la Fondation, l’image de Thérèse Dion s’affiche en grand et invite les internautes à laisser un message à la famille. Et "en lieu de fleurs, nous suggérons un don à sa fondation afin d’aider les enfants du Québec", conclut le message publié.

Par Mélanie C.