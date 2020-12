Céline Dion : René-Charles annonce une grande nouvelle sur Instagram

La musique, c'est une affaire de famille chez Céline Dion ! En effet, son mari René n'était autre que son agent et aujourd'hui, c'est son fils René-Charles qui se lance dans la musique. Depuis quelques années maintenant, le jeune homme tente de se faire une place de choix dans le monde du rap.

En 2018 il avait dévoilé la reprise d'un titre de The Weekend et cette dernière avait fait l'unanimité chez les internautes ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne rêvent que d'une chose, que René-Charles fasse un duo avec sa mère.

Il faut dire qu'ils ont toujours été très proches. Il y a quelques années, pour les 50 ans de Céline Dion, le jeune homme lui avait adressé un tendre message.

"soyez prêts"

"Maman, je t’aime tellement pour tout l’amour et l’attention que tu nous portes, à Nelson, à Eddy et à moi. Pour la confiance et les encouragements que tu me donnes dans toutes les choses que je fais. Pour le courage que tu as toujours démontré dans les moments les plus difficiles, particulièrement durant le long combat de papa contre la maladie. Pour la force que tu as insufflée à tout le monde quand il nous a quittés".

Mais il faudra attendre encore un peu avant de voir un duo entre Céline Dion et son fils. Les fans pourront toujours se consoler avec la musique de René-Charles.

Alors qu'il avait disparu des réseaux sociaux depuis quelques semaines, le jeune homme vient de faire son grand retour ! Et ce dernier a vivement étonné les internautes. Il pose avec un look totalement différent qui n'a pas laissé insensible ses abonnés : "Tu as l'air siiiiiiii grand sur cette photo ! Et je vois ton visage depuis que tu es né", "Tu as très bonne mine comme ça", "J'aime ton nouveau look".

Et le fils de la chanteuse qui a gagné une somme folle malgré la crise en a profité pour annoncer une grande nouvelle en légende de celle-ci : "Soyez prêts. Il y a de la nouvelle musique en route".

Par J.F.