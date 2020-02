Céline Dion : sa mère décédée, la date et le lieu des obsèques dévoilés

Après avoir perdu son mari René en 2016, Céline Dion a dû faire face le 17 janvier dernier à la disparition de sa mère Thérèse Tanguay Dion, décédée à l'âge de 92 ans. Cette dernière était à la tête d'une famille très nombreuse puisqu'elle était grand-mère de 32 petits-enfants. Présente sur scène à Miami quelques heures après l'annonce officielle de la mort de sa mère, Céline Dion lui avait rendu hommage devant ses nombreux fans : "Maman a attendu que nous soyons tous ensemble avant de partir. Je suis certaine qu’elle voulait que je sois la meilleure version de moi-même ce soir et je sais aussi qu’elle voudrait que vous passiez tous un merveilleux moment. C’est grâce à elle et à mon père que je suis devenue une artiste. Donc ce soir, mes frères, mes sœurs et moi aimerions lui dédier le spectacle".

Une cérémonie ouverte au public

Trois semaines après l'annonce de son décès, le journal québécois La Presse a dévoilé des détails en ce qui concerne les obsèques de Thérèse Dion. Selon nos confrères qui ont dévoilé un communiqué de la famille, les Québécois sont invités à venir dire un dernier au revoir à la mère de Céline Dion le jeudi 20 février prochain. Alors que la matinée sera consacrée aux médias, aux amis et aux anonymes au salon funéraire Alfred Dallaire de Laval de 8h30 à 12h, le reste de la journée sera consacrée à la famille. La famille a par ailleurs fait savoir qu'aucune interview pendant cette journée de deuil et d'hommages ne sera accordée. Les appareils photo et caméras seront interdits sur les lieux tout au long de la journée.

Par Alexia Felix