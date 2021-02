Céline Dion : sa tournée reportée en 2022, les nouvelles dates dévoilées

Ses fans vont devoir faire preuve de patience. Pour la deuxième fois, Céline Dion est contrainte de reporter sa tournée "Courage World Tour" en France et en Europe. Dans un contexte où la pandémie de Covid-19 empêche toujours la tenue des concerts, la chanteuse a annoncé le report de sa tournée qui devait débuter le 19 mars 2021 et se poursuivre jusqu'à l'été. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Céline Dion s'est adressée à son public en anglais et en français. "En Europe, on espérait vraiment tous vous voir au printemps, mais à l’évidence, il faut beaucoup plus de temps que ce qu’on pensait, pour que tout le monde soit en sécurité. Au moins, aujourd’hui les vaccins arrivent, donc on a vraiment un bon pressentiment pour ces concerts en 2022 et j’ai hâte que l’on chante tous ensemble à nouveau. On rattrapera tout ce temps perdu, alors d’ici là, s’il vous plaît prenez soin de vous", a déclaré la chanteuse qui dit "s'ennuyer".

Une tournée reportée en 2022

Les dates européennes de la tournée mondiale sont donc reportées du 25 mai au 24 septembre 2022. En France, Céline Dion se produira au Paris La Défense Arena à six reprises (les 16, 17, 20, 21, 23 et 24 septembre 2022). "Les billets achetés pour les concerts de 2020 et 2021 restent bien entendu valables pour les nouveaux shows reprogrammés en 2022", a précisé le communiqué. En fonction des désistements, il sera possible de changer de date. La billetterie et les remboursements seront ouverts auprès des points de vente à partir du 18 février et jusqu'au 31 août 2021. En revanche, il n'y a pas eu d'annonce pour le moment à propos de son passage aux Vieilles Charrues, attendu en juillet 2021.

Par Marie Merlet