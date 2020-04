Céline Dion : son émouvant hommage aux "héros" face au coronavirus

Les concerts de Céline Dion prévus à Paris fin juin - début juillet auront-ils lieu ? C'est LA question que les fans de la chanteuse se posent. Alors qu'elle ne participera pas au festival des Vieilles Charrues pour cause d'annulation, la star québecoise pourrait reporter ou annuler les dates prévues en France. En effet, dans sa quatrième allocution du 13 avril dernier, Emmanuel Macron a annoncé que les Français seront déconfinés le 11 mai, mais "les lieux rassemblant du public - restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et muséés - resteront en revanche fermés". De plus, le président a précisé que les "grands festivals et événements avec public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain" (via Le Figaro).

En attendant d'en savoir plus, Céline Dion a annoncé sur Instagram qu'elle rejoignait la liste des artistes qui prendront part au "Corona Live Aid" initié par Lady Gaga le samedi 18 avril 2020. "Je suis honorée de me joindre à @glblctzn et à tant d'autres afin de soutenir les travailleurs de la santé qui sont aux premières lignes dans cette lutte contre le #COVID19", a-t-elle posté en légende d'un selfie.

Un "travail héroïque"

Dans une nouvelle vidéo qu'elle a postée sur sa page Instagram, Céline Dion a livré un message fort dans ces "moments incroyablement difficiles" que le monde entier traverse. Elle a tenu à rendre hommage à ceux qui continuent leur activité malgré le confinement. "Il y a beaucoup de héros dehors, sur le terrain, qui vont travailler tous les jours en risquant et en sacrifiant leur vie pour nous", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Ces gens ont des familles et des proches pour lesquels ils s'inquiètent, mais ils vont quand même au travail pour servir, pour nous sauver. Je pense aux professionnels de la santé, aux premiers intervenants, aux travailleurs sociaux et aux fournisseurs de services essentiels, comme les épiciers et les livreurs. Nous ne vous remercierons jamais assez. Nous saluons votre courage et nous prions. Merci énormément pour le travail héroïque que vous faites pour notre monde. Nous vous en serons éternellement reconnaissants". Elle a ensuite demandé à sa communauté de respecter le confinement. "Faites votre part et restez à la maison. Si vous devez sortir, assurez vous de respecter les règles de distanciation sociale".

Par Non Stop People TV