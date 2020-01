Céline Dion : son fils René-Charles en couple, qui est sa petite amie ?

Le 15 novembre dernier, Céline Dion a dévoilé son nouvel album baptisé "Courage". L'occasion pour ses fans de découvrir 20 nouvelles chansons, notamment "Falling in Love Again", "Imperfections" ou encore "Change My Mind". Lors de sa tournée promotionnelle, la chanteuse s'était confiée au Parisien sur ce nouveau projet. "C'est mon premier album en anglais depuis le départ de René. Je me dis : 'Oh, j'espère qu'il aime l'album'. Non. Je pense qu'il aime parce qu'il fait toujours partie de moi", disait-elle.

Et de poursuivre : "Il fait partie de moi, tout le temps, et je le vois à travers mes enfants. Mais je ne peux pas m'accrocher à René. Maintenant, c'est à mon tour d'élever mes enfants du mieux que je peux et de trouver ma propre force. Et franchement, je ne pensais pas que j'étais si forte".

"C'est une bonne personne"

Si Céline Dion a repris sa tournée "Courage World Tour" le 8 janvier dernier, la star québécoise a eu le temps d'accorder une interview au magazine américain "OK". Un entretien dans lequel elle a révélé que son fils René-Charles n'était plus un coeur à prendre. Si elle n'a donné aucune information sur l'identité de l'heureuse élue, la chanteuse a tout de même consenti à livrer un petit détail. "C'est merveilleux, parce qu'elle est un peu plus âgée. Elle a 20 ans et nous savons tous que les femmes sont définitivement plus matures que les hommes. C'est une bonne personne", a-t-elle confié.

La jeune femme a déjà passé du temps au sein du clan Dion. "Pour Halloween, elle a amené des citrouilles avec elle, mais René-Charles n'avait pas envie de creuser. Alors, elle a proposé de le faire avec ses frères, pour lui montrer que c'était important pour elle de passer du temps avec eux", a-t-elle poursuivi.

Par Clara P