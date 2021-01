Céline Dion : son fils sort son premier projet musical

Telle mère tel fils. Depuis quelques années maintenant, René-Charles, le fils de Céline Dion tente de se lancer dans la musique. Il y a quelques jours, la chanteuse lui rendait un tendre hommage sur son compte Instagram à l'occasion de son vingtième anniversaire. Elle dévoilait une tendre photo d'eux deux qu'elle avait accompagné de la légende suivante : René-Charles, mon fils. Il y a vingt ans, j’ai entendu le mot maman pour la toute première fois… mon rêve s’est alors réalisé et tu as changé nos vies pour toujours! Il est difficile de croire que deux décennies se sont déjà écoulées. On voit le ciel dans tes yeux et ce même bleu est la couleur de notre amour. Va de l’avant, profite de la vie et rappelle-toi de ne jamais douter de toi, parce que moi, je crois en toi (…)".

"Je suis tellement fière de mon fils"

Et il semblerait que ce message lui ait donné quelques ailes ! René-Charles vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram "Bigtipmusic" pour annoncer la sortie de son premier projet : "Mon tout premier projet, CasiNo.5 disponible maintenant sur Apple Music !".

Une sortie qui a rendu Céline Dion on ne peut plus fière. La chanteuse a réagi dans une story postée sur Instagram : "Je suis tellement fière de mon fils. Mon amour pour lui est si fort... et ça me touche énormément qu'une de ses passions soit également une des miennes".

Une passion commune qui fait le bonheur de Céline Dion et qui le pousse dans ce projet depuis quelques années maintenant. Durant ces concerts, il lui arrivait de faire un "duo" avec son fils en dévoilant l'une de ses compositions.

Par J.F.