Céline Dion : Son message fort contre le racisme après la mort de George Floyd

Au lendemain de la mort de George Floyd, l’indignation et la révolte planent au-dessus de tous les États-Unis. Voilà en effet plusieurs jours que de nombreuses émeutes, manifestations et marches de paix sont organisées à travers tout le pays, et ce en réaction à la mort de George Floyd, un homme afro-américain décédé le 25 mai dernier après une altercation musclée avec plusieurs policiers.

Le 25 mai dernier, George Floyd a en effet été arrêté par la police de Minneapolis (Minnesota) à la sortie d’une boutique. Bien que l’homme n’était pas armé, quatre policiers n’ont pas hésité à se jeter sur lui et le plaquer au sol pour le contraindre à coopérer. Les images insoutenables du policier Derek Chauvin, le genou sur la gorge de George Floyd ont rapidement fait le tour du monde. Sur certaines vidéos plus longues, George Floyd est littéralement vu en train de rendre l’âme sous le genou du policier…

"Cette tragédie et l’injustice me brisent le cœur"

De quoi engendrer l’indignation et la colère de millions de citoyens et de célébrités à travers le pays. Ainsi, après les prises de paroles de Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, Barack Obama ou encore Lady Gaga, c’est au tour de Céline Dion de s’exprimer.

Ce dimanche 31 mai 2020, la star canadienne qui a dû annuler sa tournée de concerts est en effet sortie du silence via Instagram : "C’est difficile de trouver les mots… Cette tragédie et l’injustice me brisent le cœur. Je ne peux même pas imaginer ce qui vit actuellement la famille de George Floyd. Comme plusieurs d’entre vous l’avez dit, il ne suffit plus de ne pas être raciste, il faut être anti-raciste. Il y a trop longtemps que ça dure. Le racisme et la brutalité doivent cesser" a-t-elle écrit avec émotion.









Par E.S.